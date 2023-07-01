Дороги в Порецком округе восстанавливаются по графику

На прошлой неделе, как уже сообщала «СЧ», Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание в режиме ВКС с генеральным директором АО «ДСК Автобан» Алексеем Андреевым. Было озвучено, что в связи с изменениями инженерных решений по проекту автотрассы М-12 имеется дополнительная потребность в песке, которую планируется «закрыть» его доставкой с карьера Сиява в Порецком муниципальном округе. Алексей Андреев заверил, что восстановление автодорог будет выполняться согласно ранее утвержденному графику.

Через несколько дней, по поручению Главы министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов на площадке «Автобана» встретился с председателем правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко для обсуждения этих договоренностей. В совещании участвовали Алексей Андреев, депутаты Госсовета Чувашии и руководители округов.

Вячеслав Петушенко выразил благодарность правительству республики за оказанное содействие. «Все вопросы с Главой и с вами решались оперативно и быстро. До 15 августа обязуемся перевезти оставшийся грунт и до 28 августа завершить все работы по восстановлению сети дорог», — сказал Вячеслав Петрович. Алексей Андреев разделил озабоченность руководства региона в связи со своевременностью ремонта дорог, ведь с 1 сентября по ним должны пойти автобусы и движение по трассам должно быть безопасным. «Ответственность за все запланированные работы, где это необходимо, я лично взял на себя», — сказал он.

В ходе совещания стороны еще раз обозначили планы по восстановлению и выработали возможные способы перевозки песка. Она будет осуществляться по прежнему маршруту по автодорогам регионального и местного значения «Кожевенное — Гарт», «Ибреси — Березовка — Кудеиха», «Чебоксары — Сурское» в Порецком и Шумерлинском муниципальных округах. По словам Владимира Осипова, ремонтируемый участок будет огражден бетонными и водоналивными блоками, проезд по которому грузовой технике М-12 будет запрещен. Объезд будет осуществляться вдоль трасс, но для личного и общественного транспорта доступ будет открыт. На сегодня по указанному алгоритму уже восстанавливается автодорога местного значения «Кожевенное — Гарт», ведущая к карьеру, пояснил министр.

Рассматривается возможность повышения темпа работ за счет увеличения парка задействованной техники. На участке «Порецкое-Мочкасы» подрядчик продолжает фрезерование асфальтобетонного покрытия с заменой пучинистых мест и планировкой обочин. На отрезке пути «Кожевенное — Гарт» на отфрезерованном участке приступают к укладке асфальта.