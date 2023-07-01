В Канашском районе выезд на встречку привел к трагедии

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вечером в воскресенье на автодороге А-151 «Цивильск — Ульяновск» в Канашском муниципальном округе произошла трагедия — столкнулись автомашины «Фольксваген Поло» и «Киа Рио». По предварительным данным, на встречную полосу выехала 33-летняя жительница Канаша на «Фольксвагене», которая, опять-таки предположительно, уснула за рулем. В результате происшествия смертельные травмы получил 12-летний мальчик из Чебоксар, пассажир «Киа». Водители обеих машин, а также трое пассажиров транспортных средств, в том числе двое детей 8 лет, госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Опубликовано: 25 июля 2023 г.


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