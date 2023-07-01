Ярким событием лета в Чувашии станет благотворительный музыкальный фестиваль «Шевле»

Пройдет он 29 июля на территории турбазы «Буревестник».

Вся территория фестиваля в сосновом лесу на берегу Волги станет арт-площадкой, на которую можно приехать и с детьми. С 12 до 17 часов будут работать 10 локаций для семейного отдыха. С главной сцены лучшие DJ Чувашии музыкально оформят все пространство фестиваля, а рядом пройдут танцевальные мастер-классы и соревнования, модные показы, перформансы. В лектории можно будет научиться новому и пообщаться со знаменитыми людьми, а в театральной беседке — самому стать актером. В сенсорном саду взрослым и детям предложат пройти тренировку всех чувств и поучаствовать в сенсорной сказке, на эко-точке — пройти квест и научиться ухаживать за природой и беречь ее. В детской зоне ребят ждут увлекательнейшие занятия — мыльное шоу, квесты в лесу, стрельба из настоящего лука…

А еще в этот день можно будет всей семьей принять участие в соревнованиях со знаменитыми регбистами, волейболистами и шахматистами.

Весь день на фестивале будут работать фудкорт с лучшими поварами Чувашии, «Добромаркет» от мастеров ручной работы и детский маркет. А с 17 часов загорятся прожекторы главной сцены, и начнется концерт! На фестивале выступят команды уже покорившие сцены России, но все они — выходцы из Чувашии: группы «Обстоятельства», «Небесагорят», солистка группы «Квали» Нина Сердцевина и композитор и продюсер Voronsow.

Фестиваль благотворительный, а значит, все собранные средства от билетов и спонсоров поступят в фонд имени Ани Чижовой для финансирования работы выездной паллиативной службы Чувашии.

Узнать подробности можно на сайте фестиваля.