Школьники с 1 сентября будут изучать вопросы противодействия коррупции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать вопросы противодействия коррупции в рамках предметов истории, обществознания и литературы, сообщается на сайте Минпросвещения РФ со ссылкой на замглавы ведомства Анастасию Зырянову.

«С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы. Программы в том числе предполагают изучение основ и способов противодействия коррупции. Об этом на Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе сообщила заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова. Вопросы, связанные с противодействием коррупции, найдут отражение в таких учебных предметах, как обществознание, история и литература», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что школьникам будут рассказывать об опасности коррупции и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.

Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября прошлого года. В декабре Минпросвещения РФ утвердило федеральные общеобразовательные программы (ФООП) для российских школ. В то же время школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.