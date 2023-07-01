Электронные услуги становятся доступнее

Доля массовых социально значимых услуг, оказанных в Чувашии в электронном виде, при плановом показателе 55% превысила 67%. Об этом на очередном заседании Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Чувашии под руководством министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаила Степанова сообщила заместитель руководителя министерства Екатерина Грабко.

Главной темой рабочей встречи стало обсуждение мер по увеличению показателей доли обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием портала Госуслуг. Как отметила Екатерина Грабко, все плановые показатели выполняются. Всего в Чувашии оказывается 85 массовых социально значимых услуг, в том числе 37 муниципальных.

Президентом РФ поставлена задача до 2030 года увеличить долю массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов. В рамках реализации национальной цели по цифровой трансформации по итогам I полугодия 2023 г. плановые показатели года до 100% выполнили Минздрав, Минпромэнерго, Минстрой и Госжилинспекция Чувашии.

О работе по оптимизации государственных и муниципальных услуг рассказала первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений республики Надежда Столярова. Она сообщила, что в Чувашии создан Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, основной целью которого является оказание исполнительным органам республики и органам местного самоуправления методологической поддержки по применению инструментов оптимизации государственных и муниципальных услуг в формате 24/7, а также разработка проектов описаний целевых состояний государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, на встрече рассмотрены и поддержаны изменения в Методику оценки реализации проектов цифровой трансформации Чувашской Республики.