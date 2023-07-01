Еще один июль в Тарханах

Основной идеей Кокелевского пленэра (он прошел в Тарханах уже 16-е лето подряд) всегда было упрочение мира и дружбы между народами посредством языка изобразительного искусства, который понятен каждому. Алексей Афанасьевич Кокель, художник, накрепко связавший Чувашию и Украину, много лет был символом межкультурного взаимодействия. Но в этом году многое изменилось.

Из международного пленэр-симпозиум стал российско-белорусским, и в центре его внимания теперь упрочение дружбы народов Союзного государства. Обновился и состав участников. Художники из Украины, стоявшие у его истоков, не приезжают в Россию с 2016 года, хотя многие и до последнего оставались на пророссийских позициях и продолжали поддерживать связь с организаторами. На этот раз здание Тархановской сельской школы, в котором традиционно селятся пленэристы, приютило гостей из Чебоксар, Тюмени, Орла, Москвы, Подмосковья, Хабаровского края, а также из города Витебск Республики Беларусь.

Наряду с маститыми художниками в пленэре традиционно участвуют и студенты. «Молодежь – это наше будущее, и наша главная задача – формировать народных дипломатов, послов культуры, чтобы они ненавязчиво, не с трибуны, а в узком дружеском кругу могли рассказать, какие здесь люди, обычаи, описать наши хорошие стороны – это работает лучше, чем сотни публикаций. Особенно сегодня, когда художник должен быть гражданином и патриотом, и своими картинами, видами красоты нашего края, пробуждать любовь к нему», — утверждает бессменный организатор пленэра Владимир Васильев. Художники дали несколько мастер-классов учащимся Батыревской детской школы искусств, и работы юных талантов экспонировались на итоговой выставке рядом с творениями профессионалов.

Художник-график и народный мастер Вера Демичева из Орла на батыревской земле побывала впервые: «Это очень интересное место. Я живу и больше работаю в городе, чтобы войти в ритм сельской жизни пришлось, конечно, пройти адаптационный период. Но когда привыкаешь, начинаешь видеть совсем иначе. Эта земля, эти люди… Они же соль земли! Простые труженики, выращивают хлеб, мясо, и отношения человеческие здесь проще и теплее. Когда поживешь тут, начинаешь это особенно ценить. И красоту видишь в каждом уголке, особинку в архитектуре домов, укладе жизни. Все здесь любят свою землю – и это очень радует».

А вот Ирина Кочергина, несмотря на то, что Комсомольск-на-Амуре от Чувашии очень далеко, приехала в Тарханы во второй раз: «Я была здесь в 2019 году, мы тоже много работали, много я нашла для себя интересного. Был еще старый музей со старинными экспонатами — сурбан, прялка, другие предметы быта… я написала этюд и потом по нему сделала картину. Когда еду на пленэр, я обычно собираю материалы, а потом, переосмыслив, проанализировав, делаю законченную работу. И сейчас я эту картину дарю музею».

Много лет подряд художники часть написанных работ оставляли в дар музею, сейчас таких подарков уже более 300, что тоже составляет определенную проблему. Они нуждаются в специальном пространстве для грамотного хранения и экспонирования, которое не может обеспечить ни небольшой дом-музей Кокеля в Тарханах, недавно прошедший реконструкцию, ни картинная галерея, существующая на общественных началах в местном доме культуры, ни батыревский музей «Хлеб» — ему официально по документам передаются пока работы. Тархановцы очень ждут второй очереди реконструкции музея, в рамках которой предполагается создание многофункционального пространства, где можно будет по всем правилам показывать выставки, устраивать лектории и проводить другие музейные мероприятия.

Староста нынешнего пленэра Александр Васильев из Тюмени предложил интересное нововведение: теперь художники предлагают в дар не только пленэрные этюды (в здешних краях за столько лет, кажется, каждый уголок уже писан-переписан), но и какие-то из своих законченных работ, написанных ранее, что, несомненно, вносит разнообразие в местную коллекцию и повышает ее уровень.

Еще одной «изюминкой» шестнадцатого пленэра стало посвящение другому нашему выдающемуся земляку — скульптору Степану Эрьзя, который родился в селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии в 1876 году. Один из дней художники провели на его родине: посетили краеведческий музей, посмотрели, как сегодня живут в мордовской глубинке люди. «Было холодно и дождливо, мы мерзли и мокли, — делятся впечатлениями участники, — но благодаря этому удалось поймать новое состояние, работы получились другие по колориту, что обогатило разнообразием нашу выставку».

Благодаря этой поездке и необщее выражение лица деревни тоже проступило отчетливей: «Все меняется в лучшую сторону – улицы становятся ухоженнее и люди лучше, кажется, стали жить, — отмечает Ирина Кочергина. — Удивительно, что каждый раз открываются новые места. Вчера пошли, такой был холод, а мы сидели у дровницы, писали ее и любовались».

Рассматривая работы на выставке замечаешь, насколько по-разному видят художники одно и то же: кто-то в быстром маркерном скетче попытался схватить общее впечатление, ритм, который задают сложенные поленья, кто-то передал тонкие переходы цвета освещенного вечерним солнцем старого дерева, кто-то, работая от черного холста и постепенно двигаясь к светлому, лепил объем и фактуру…

Часть картин мастера увезли с собой и покажут дома. Марина Бодрина из Москвы и Татьяна Конычева из подмосковного Пущино планируют выставить написанное в Тарханах на предстоящей пленэрной биеннале. Часть работ останется в музее, а еще часть планируется передать в художественный музей в Донецке. Для его сотрудников имя Кокеля не пустой звук – там хранится одно из самых значительных и масштабных полотен художника, «Колхозный базар» (1934). Таким образом, пленэр продолжит свои добрые традиции.

Связи, о которых с таким вдохновением из года в год говорят организаторы, тоже налаживаются. Очень вероятно, что в будущем году в стенах ЧГХМ мы сможем полюбоваться видами Комсомольска-на-Амуре и красотами дальневосточной природы. Жаль только, что итоговые работы пленэра в Чебоксарах не покажут. Июль – время ехать на выставку в Тарханы!