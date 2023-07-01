Бумажные пятерки и десятки вернулись

В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье поступили банкноты номиналом 5 и 10 рублей, пишет «Российская газета».

Такие банкноты не печатались несколько лет, поэтому редко встречались в кошельках российских граждан. Например, 5-рублевые купюры многие успели забыть основательно: они не выпускались с 1997 года. «В 2000-е годы банкноты номиналом 5 и 10 руб. пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты, сообщили «РГ» в Центробанке. Выпуск пяти- и десятирублевых банкнот начат в прошлом году — из-за роста цен на металл печать бумажных денег стала более выгодной, чем чеканка монет.

Кстати

По информации Отделения Банка России по Чувашии, в республике при расчетах наличными деньгами можно встретить банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Они не новые, это банкноты образца 1997 года, которые были и остаются законным средством наличного платежа. Они всегда были в обращении, однако редко встречались, поскольку несколько лет не выпускались, и люди могли забыть, как они выглядят. Сейчас Банк России принял решение возобновить выпуск таких банкнот, поскольку они теперь дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы.

Однако, уточнили в Отделении Банка России по Чувашии, речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами: и те, и другие денежные знаки будут находиться в обращении.