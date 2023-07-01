Реконструкция Чебоксарского аэропорта отстает от графика на 30-40 дней

Так в ходе выездной проверки министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов оценил ход реконструкции чебоксарского аэропорта. Сейчас, подчеркнул он, перед строительной организацией стоит задача нагнать график и завершить работы до конца года.

Как сообщают в пресс-службе Минтранса, на данный момент завершены работы по возведению монолитного каркаса здания аэровокзала, монтаж наружных систем отопления и горячего водоотведения. Продолжается прокладка внешних и внутренних сетей электроснабжения, работы по подключению здания к системе горячего водоснабжения, системам вентиляции и кондиционирования. Реализация проекта реконструкции аэровокзала, отмечают в ведомстве, позволит увеличить пропускную способность воздушных ворот Чебоксар до 700 тысяч пассажиров в год.