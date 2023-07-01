Вертолет спешит на помощь

Бывают случаи, когда человеку нужна немедленная медицинская помощь, которую он может получить только в больницах с современным и высокотехнологичным оборудованием. Тогда на выручку больному спешит вертолет санавиации с укомплектованной бригадой медиков. Врачи проконтролируют состояние больного и доставят его на лечение в столицу республики…

На прошлой неделе 78-летняя Светлана Васильевна из Алатыря внезапно почувствовала себя плохо — головокружение, слабость, отеки ног. «Сердце очень редко билось, 30 ударов в минуту, чувствовала себя очень плохо», — рассказывала она. В итоге 14 июля пенсионерку транспортировали на вертолете в Республиканский кардиологический диспансер. У нее был диагностирован синдром слабости синусового узла, а это могло привести к аритмии и остановке сердца…

Однако операционная бригада в составе врачей — сердечно-сосудистых хирургов Михаила Протасова и Дмитрия Локтева, а также врача анестезиолога-реаниматолога Александра Воронина своевременно выполнила установку отечественного электрокардиостимулятора, сообщили в Минздраве Чувашии.

Теперь Светлана Васильевна чувствует себя намного лучше и планирует вскоре вернуться домой, где ее ждет большая и дружная семья сына с двумя дочками. «Хочу выразить благодарность врачам за талантливые руки, за заботу, доброту, медсестрам за уход, внимание, — говорит она. — В силу возраста и ряда проблем со здоровьем бегать как в молодости уже не могу. Раньше немножко передвигалась по дому, все старалась делать сама, выполняла зарядку. Надеюсь, что после выписки мое сердце позволит мне больше двигаться, жить и радоваться жизни».

Через несколько дней вертолет с авиамедицинской бригадой снова отправился в сторону Алатыря. На сей раз помощь потребовалась 70-летней сельской жительнице — 16 июля пациентку доставили в сосудистый центр Республиканской клинической больницы. Как рассказал фельдшер скорой медицинской помощи Александр Казанцев, боль женщину беспокоила целую неделю, а она думала, что причина в остеохондрозе позвоночника. «Вчера, когда неприятные ощущения не удалось унять лекарствами, женщина позвонила по номеру 103. Причиной боли и одышки оказалась стенокардия», — добавил Александр Казанцев.

Медики вовремя оказали квалифицированную помощь. Благодаря этому удалось предотвратить ухудшение состояния пожилой женщины. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей.

Справка «СЧ»

В Чувашии транспортировка пациентов осуществляется Национальной службой санитарной авиации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Санитарная авиация позволяет выиграть время, предоставить оптимальные (в конкретной ситуации) условия транспортировки пациентов из самых отдаленных и труднодоступных районов республики в республиканские медицинские организации.

Публикуется в рамках проекта «Главное — здоровье», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии