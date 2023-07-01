Делегацию Чувашии приняли в Китае на высоком уровне

К такому выводу приходят эксперты, наблюдающие за развитием отношений Поднебесной с регионами России.

Как известно, в Китае проходит Десятый международный форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая на фоне сопряжения «Одного пояса, одного пути». В нем принимает участие и делегация из Чувашии.

Интерес Китая к республике здесь не ограничен только желанием получить уникальную для мирового рынка продукцию электротехнического кластера республики. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, регион может предложить и продукцию, производимую в рамках проектов СПИК 2.0 «Волжская перекись» и производства тракторной техники.

💬 «Общий интерес представляет взаимодействие в инвестиционной сфере, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, связи, цифровизации и высоких технологиях, а также в экспорте образовательных и медицинских услуг, в том числе в области санаторно-курортного оздоровления», — будто бы напомнил Олег Николаев через свой телеграм-канал вице-премьеру Дмитрию Краснову, возглавившему делегацию Чувашии в Китае.

Если же говорить о самом форуме и впечатлениях о его организации, то можно смело утверждать: Китай подчеркивает важность дружеских отношений с российскими регионами.

Рассказывая об итогах первых дней работы на форуме Дмитрий Краснов главным событием назвал встречу делегации с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

«Это сравнимо со встречей Председателя Государственной Думы в России, — «перевел» с китайского вице-премьер. — Организация встречи прошла безупречно, с каждой деталью продуманной и четкой».

Но нужно понимать, что за теплыми встречами стоит и прагматичный расчет. Чувашия без роста экспорта своей продукции в Китай не могла бы рассчитывать на дружеский прием в стране, экономика которой нуждается в огромных ресурсах.

Олег Николаев назвал Китай одним из стратегических партнеров Чувашии и подтвердил свой вывод фактами. Так, внешнеторговый оборот с этой страной в 2022 году увеличился на 65%, экспорт – на 35%.

Активное участие Чувашии в делегации и готовность региона к плотному сотрудничеству с китайскими партнерами отметили и в КНР, называя республику перспективным и динамично развивающимся регионом России.