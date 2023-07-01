Путин поручил подготовить предложения по созданию в Москве музея народов России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки подготовить и представить предложения по созданию в Москве музея народов России, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года.

«Минкультуры России подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения по созданию в г. Москве музея народов России с использованием в том числе музейных фондов федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы народов „Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая“ Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов РФ», — говорится в перечне поручений. Доклад по данной теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, глава государства дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации „Ассамблея народов России“ организационное, методическое, материально-техническое и иное содействие по вопросам осуществления уставной деятельности этой организации». По этой теме президент ждет доклад до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в год.