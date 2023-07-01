В Чувашии продолжает обновляться лесопожарная техника

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Этот универсальный мотовездеход тоже приобретен в рамках нацпроекта «Экология». Фото cap.ru

Цистерна, трактор и вездеходы с прицепами

Два современных мотовездехода, приобретенные благодаря федеральной субвенции, поступили на днях в Чебоксарское и Ибресинское лесничества.
А в ближайшее время в республику доставят и транспортные прицепы, идущие в комплекте к этим мотовездеходам. И это не единственное в нынешнем году пополнение лесного автопарка. Шумерлинское лесничество уже получило мощную пожарную автоцистерну, а универсальный лесной трактор «Беларус» был отправлен в Алатырское лесничество.
Новая лесопожарная техника и оборудование, закупленные в рамках федеральной субвенции, позволят более оперативно реагировать на возникающие лесные пожары и ликвидировать их на ранней стадии развития, сообщают в пресс-службе Минприроды Чувашии.

КСТАТИ
  • С 2019 года, в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», для лесничеств Чувашии было приобретено 61 единица автотракторной техники и 160 единиц оборудования на общую сумму почти 158 млн рублей.
  • На сегодняшний день парк лесопожарной техники республики обновлен на 40%.
Опубликовано: 17 июля 2023 г.


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