В Чувашии продолжает обновляться лесопожарная техника

Цистерна, трактор и вездеходы с прицепами

Два современных мотовездехода, приобретенные благодаря федеральной субвенции, поступили на днях в Чебоксарское и Ибресинское лесничества.

А в ближайшее время в республику доставят и транспортные прицепы, идущие в комплекте к этим мотовездеходам. И это не единственное в нынешнем году пополнение лесного автопарка. Шумерлинское лесничество уже получило мощную пожарную автоцистерну, а универсальный лесной трактор «Беларус» был отправлен в Алатырское лесничество.

Новая лесопожарная техника и оборудование, закупленные в рамках федеральной субвенции, позволят более оперативно реагировать на возникающие лесные пожары и ликвидировать их на ранней стадии развития, сообщают в пресс-службе Минприроды Чувашии.

КСТАТИ