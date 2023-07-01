В МВД РФ сообщили, как проверить действительность паспорта пока не работает онлайн-сервис

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Статус действительности российского паспорта можно проверить через портал госуслуг или лично обратиться в заявлением в территориальные органы МВД России пока онлайн-сервис проверки по списку недействительных российских паспортов на сайте недоступен из-за технических работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее корреспондент ТАСС убедился в том, что онлайн-сервис проверки по списку недействительных паспортов недоступен на сайте МВД России. В ведомстве пояснили, что это связано с проведением технических работ.

«Гражданам, у которых возникли сложности с подтверждением статуса действительного паспорта гражданина РФ, предлагаются следующие пути решения этой проблемы: проверить свой паспорт на онлайн-сервисе по адресу: http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm? sid=2000 и вне зависимости от результата нажать кнопку „Сообщить об ошибке“; на Едином портале государственных услуг РФ подать запрос в службу поддержки. Этот запрос будет перенаправлен в соответствующее миграционное подразделение МВД России и рассмотрен в кратчайшие сроки», — сказали в пресс-центре.

Кроме того, также граждане могут обратиться с заявлением (лично или посредством онлайн-сервиса на соответствующем интернет-сайте) в территориальный орган МВД России, которым был выдан паспорт гражданина РФ. «О возобновлении функционирования онлайн-сервиса будет сообщено дополнительно», — отметили в ведомстве.