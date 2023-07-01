Россиянам сложно копить из-за пробелов в финансовой грамотности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Больше половины россиян довольны своими навыками управления финансами. Однако среди респондентов, у которых есть пробелы в финансовой грамотности, почти каждому второму сложно копить, следует из результатов проведенного «СберНПФ» опроса, с которым ознакомился ТАСС.

По данным проведенного в июне исследования среди 1,2 тыс. россиян старше 18 лет, почти половина россиян испытывает незначительную (так ответили 36% опрошенных) или существенную (13%) нехватку знаний в области финансовой грамотности. При этом 51% респондентов, наоборот, заявили, что обладают необходимым навыками, чтобы эффективно управлять личным бюджетом.

Из тех, кому непросто распоряжаться деньгами, почти каждый второй (46%) признался в неумении делать накопления. Вторая широко распространенная проблема — импульсивные покупки. Их регулярно совершают более четверти (27%) опрошенных. При этом каждый пятый (19%) сообщил, что у него не получается вести учет доходов и расходов.

Как показал опрос, 11% россиян не понимают, как устроены финансовые продукты и боятся инвестировать. Каждый десятый (10%) не смог разобраться, какими бывают пенсии и из чего они складываются. Ещё столько же (10%) сообщили, что забывают вовремя оплачивать кредиты. Большинство россиян (56%) не сталкивались с финансовыми потерями из-за нехватки навыков управления личными финансами. Однако у 44% респондентов был такой негативный опыт. Среди них 45% переплачивали за товары, 25% теряли накопления, 20% пропускали оплату коммунальных услуг, 15% — очередные платежи по кредиту.

На вопрос, какой была самая крупная финансовая потеря, больше трети респондентов (38%) назвали сумму 10-50 тыс. рублей. Для каждого пятого (20%) этот показатель не превысил 5 тыс. 14% опрошенных признались, что теряли 5-10 тыс., 17% — 100 тыс. рублей и более.

Как рассказал управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Владимир Стеканов, удобным решением для увеличения накоплений может стать подключение автопополнений — как вкладов, так и индивидуального пенсионного плана (ИПП). Уберечься от импульсивных трат помогут нехитрые лайфхаки: отправляться за покупками со списком, установленным бюджетом и на полный желудок. «Главное — ставить конкретные цели и быть готовым разбираться в том, как работают различные финансовые инструменты», — отметил он.