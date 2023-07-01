Россияне в этом году заметно чаще вносят деньги через банкомат, чем снимают

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Соотношение количества операций по внесению денег через банкоматы к снятию в первой половине 2023 года составило 77% к 23%. При этом в 2023 году россияне в банкоматах снимали деньги на заметно более высокие средние чеки, чем вносили — 32 560 руб. против 11 896 руб., говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).

«Яркий тренд на преобладание внесений средств над снятиями в банкоматах нашел отражение и в статистике текущего года. Так, по данным банка, соотношение внесения к снятию по сумме операций в первой половине 2023 года составило 56% к 44%, а по количеству — 77% к 23%. Годом ранее аналогичное соотношение по сумме операций было 58% к 42%, а по количеству — 76% к 24% соответственно», — указали авторы исследования.

Также, по данным «Русского стандарта», в текущем году в банкоматах снимали деньги на заметно более высокие средние чеки, чем вносили — 32 560 руб. против 11 896 руб. Годом ранее соотношение было также в пользу выдачи средств — 24 858 руб. против 10 957 руб. «Подобное можно объяснить тем, что с помощью банкоматов чаще снимают более крупные суммы на какие-то серьезные покупки, а пополняют счета на более низкие чеки, чтобы в дальнейшем оплачивать, к примеру, текущие коммунальные платежи, услуги детского сада или питания в школе и пр. с помощью мобильного банкинга», — пояснили авторы исследования.

При этом большинством клиентов банкоматы по-прежнему чаще всего используются для традиционных операций с наличными. Согласно статистике банка, в первой половине 2023 года на них пришлось 97% всех транзакций, и 3% — на безналичные операции.

В рамках исследования были изучены обезличенные статистические данные по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматной сети «Русского стандарта» за первое полугодие 2022 и 2023 годов.