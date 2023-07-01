В Красноармейском округе идет капитальный ремонт трассы «Чебоксары — Сурское».

В Красноармейском муниципальном округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полным ходом идет капитальный ремонт одной из наиболее значимых региональных дорог — трассы «Чебоксары — Сурское».

Дорожникам предстоит привести в порядок более девяти километров дороги. На данный момент на объекте выполняется укладка нижнего и верхнего слоя асфальта, обустройство водопропускных железобетонных труб. Также ведутся работы по устройству водосбросов с проезжей части, фрезерование и разборка старой дорожной одежды.

Как сообщили в Минтрансе республики, работа идет без остановки автомобильного движения, но на участках, где укладывают асфальт, организовано реверсивное движение. Стоит сказать, что до включения в программу нацпроекта, этот объект находился в весьма плачевном состоянии — имелась значительная колейность и многочисленные дефекты покрытия на всем протяжении дороги. Капитальный ремонт позволит увеличить пропускную способность дороги и сократить количество ДТП. Работы должны завершиться в четвертом квартале этого года.

В ведомстве также напомнили, что до конца года в нормативное состояние приведут 27,5 км автодороги «Чебоксары — Сурское». В план дорожных работ на этот год вошли участки этой дороги в Вурнарском, Шумерлинском, Алатырском, Чебоксарском муниципальных округах.

К сведению

Трасса «Чебоксары — Сурское» имеет высокую социальную значимость, проходит через семь муниципальных округов. Она имеет выход на федеральную дорогу М-7 «Волга», железную дорогу «Москва — Казань», обеспечивает связи Чувашии с Ульяновской областью и Республикой Марий Эл.

Публикуется в рамках проекта «Нацпроекты — главные приоритеты», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии