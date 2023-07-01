Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию «экономики данных»

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию «экономики данных».

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года. А именно, нацпроект по формированию экономики данных. Подчеркну, речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике. Нужно выстроить и именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок», — сказал глава государства на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

По словам президента РФ, новый нацпроект должен «коснуться всех этапов и уровней работы». «Первое — это сбор данных, имею в виду в том числе высокочувствительные датчики, включая квантовые сенсоры, которые радикально повышают точность позиционирования объектов, позволяют обнаружить заболевания на самых ранних стадиях, применяются в других передовых областях — например, в системах спутниковой и наземной связи», — пояснил Путин.

Кроме того, среди задач нового нацпроекта — развитие систем связи текущего и нового поколений. По словам Путина, это «критически необходимо» в робототехнике, системе беспилотного транспорта и автоматизации городской среды. Также глава государства обозначил важность развития суверенных отечественных облачных платформ и центров обработки данных и работу над технологиями квантовых коммуникаций.

Президент отметил и работу над суверенными национальными стандартами и протоколами работы с данными. «Такие стандарты необходимы для надежной обработки и хранения данных, в том числе персональной информации граждан. Для применения технологий квантовой криптографии, для кибербезопасности, защиты от атак», — пояснил он. Кроме того, в нацпроект предполагается включить развитие алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе решения в области искусственного интеллекта.

«Наличие таких национальных инструментов гарантирует суверенность данных, существенно уменьшает зависимость от иностранных поставщиков и повысит контроль над критической инфраструктурой. <…> Подчеркну, работа по всем перечисленным направлениям должна быть нацелена на системное изменение всех отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, качества жизни людей на всей территории нашей страны», — отметил глава государства.