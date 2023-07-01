Кабмин дополнительно выделит 15 млрд руб. на программу выплат по ипотеке многодетных семей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит 15 млрд рублей на программу выплат по ипотеке семей с тремя и более детьми. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Правительство дополнительно направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок либо последующие», — сказал он.

По словам Мишустина, многодетные родители смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей «для полного или частичного погашения займов на жилье».

Опубликовано: 13 июля 2023 г.


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