Кабмин дополнительно выделит 15 млрд руб. на программу выплат по ипотеке многодетных семей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит 15 млрд рублей на программу выплат по ипотеке семей с тремя и более детьми. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Правительство дополнительно направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок либо последующие», — сказал он.

По словам Мишустина, многодетные родители смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей «для полного или частичного погашения займов на жилье».