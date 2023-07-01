Вышитую карту Красноярского края авторы назвали «Енисейская Сибирь»

И горные хребты, и бурные реки

Очарованием родных мест веет от рукотворной карты Красноярского края — еще одного участника Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия», который пройдет в августе в Чебоксарах. Свою работу авторы назвали «Енисейская Сибирь».

Могучая река, которая слывет главным чудом Красноярского края, здесь — одна из главных героев. Воды Енисея-батюшки, как уважительно называют его сибиряки, угадываются в лоскутах синего, голубого, небесного оттенков. В лоскутной технике выполнена и основная часть карты. Ткань цвета суконной замши и оленьего меха передает атмосферу бескрайней сибирской тундры, занимающей большую часть Красноярского края. А квадраты и полоски с геометрическими фигурами отображают орнаменты разных народов, изначально населявших край и появившихся здесь позднее, во время освоения Сибири. Узоры заячьих и лисьих лапок, оленьих рогов, лошадиных голов и чумов — это энецкий, ненецкий, долганский, эвенкийский и нганасанский орнаменты. А рушниковые узоры — наследие славянских народностей, которые были распространены в Енисейской Сибири в начале 20-го века.

Центральную часть карты мастерицы посвятили столице края — Красноярску. Тут изображены архитектурные символы города: православная часовня Параскевы Пятницы — первая постройка, возведенная русскими поселенцами на вершине Караульной горы, мост через реку Енисей, часовая башня здания администрации города и горные хребты, окружающие Красноярск со всех сторон.

Над картой размером 1,3 х 2,3 метра трудились семь мастеров декоративно-прикладного искусства. Курировал проект Государственный центр народного творчества Красноярского края. «Смысл орнаментов — в благопожелании и гармонии человека с миром», — отзываются о своей работе красноярцы.

Кстати

В Красноярском крае есть немало чувашских деревень и сел, жителям которых удается сохранить традиции, культуру, самобытность своего народа. Как сообщают в Доме дружбы народов Красноярского края «Родина», первые чувашские поселения появились в Енисейской губернии на рубеже 18-19 веков, потом чуваши прибыли в конце 19 и начале 20 века — на стройки Транссибирской железной дороги. А с принятием столыпинской реформы этот поток резко увеличился. В советское время из Чувашии в Красноярский край ехали на большие стройки и на освоение целинных земель. Сейчас в крае проживает больше 10 тысяч чувашей.

Красноярские мастерицы выполнили карту в технике лоскутного шитья. Фото cap.ru

Публикуется в рамках проекта «Культурные ценности. Наследие. Самобытность», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии