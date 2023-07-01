НАТАЛЬЯ КОМАРОВА,

губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

«Мы обратили внимание на рекомендации Совета Федерации о Чувашии, особенно на возможность использования опыта республики в управлении энергосетевым хозяйством и энергоэффективности. Это имеет для нас большое значение, так как мы занимаем второе место в стране по производству электроэнергии». Наши регионы имеют большой потенциал для собственного развития и сотрудничества. Чувашская Республика занимает лидирующие позиции в развитии туризма, в области электросетевого хозяйства и энергоэффективности. В свою очередь, мы являемся лидерами по созданию инвестиционного климата, внедрению качественных стандартов и цифровому развитию. Обе стороны могут предложить множество полезных направлений для взаимного развития».