Кредит доверия для мошенника

В конце апреля в полицию со своей проблемой обратился 41-летний житель Чебоксар. Ему позвонила женщина, представившаяся работником банка, и сообщила, что аферисты получили доступ к его счетам. Чтобы спасти деньги, надо было срочно сработать на опережение и оформить несколько кредитов, а полученную сумму перевести на новые «безопасные» счета.

Поверив во всю эту ахинею, мужчина набрал в различных банках займы на сумму свыше двух миллионов рублей и перечислил их на продиктованные злоумышленниками счета…

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщают в УМВД России по городу Чебоксары.

И такие случаи, к сожалению, далеко не редкость. Только в столице Чувашии полиция ежедневно регистрирует более десятка заявлений о случаях «дистанционного» мошенничества. Не помогают никакие предостережения о том, что ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не попросят вас получить кредит и перевести деньги на какой-либо счет, такие требования предъявляют исключительно преступники. Люди все равно верят уговорам и не только лишаются своих многолетних сбережений, но и отправляют мошенникам взятые в кредит деньги…

Впрочем, даже тщательно спланированные злоумышленниками аферы срабатывают не всегда. 6 мая 54-летней жительнице Чебоксар позвонил «сотрудник правоохранительных органов из Москвы» и сообщил, что мошенники оформили кредит на ее имя. Как водится, он попросил ее оказать помощь в поимке нечистого на руку работника банка, который якобы помог аферистам совершить незаконную операцию. Для этого ей надо было установить на свой телефон приложение и перевести деньги на счет «безопасной» ячейки. Когда женщина ответила, что телефон у нее кнопочный и приложение она установить не может, ее попросили обналичить средства с кредитной карты и перевести деньги на тот счет, который ей укажут. Когда чебоксарка подошла к банкомату и уже начала выполнять перевод под диктовку мошенников, разговаривая с ними по телефону на громкой связи, беседу услышал случайный прохожий. Он забрал у женщины телефон, прервал монолог телефонного афериста и вызвал полицию…

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

СПРАВКА «СЧ»

За январь — апрель с заявлениями о мошеннических действиях в полицию обратились 619 чебоксарцев, которые лишились в общей сложности свыше 168 миллионов рублей. Больше всего среди них поверивших «звонкам из банка» — 189 человек. 136 чебоксарцев стали жертвами аферистов при покупке или продаже товаров через интернет. Еще 111 человек пытались заработать на инвестициях, ставках на спорт, играх на бирже или хотели удаленно трудоустроиться. Остальные пострадавшие поверили в сказки о родственниках, попавших в ДТП, «одолжили» деньги знакомым, чьи аккаунты в соцсетях были взломаны, не дождались уже оплаченных интимных или транспортных услуг, польстились на компенсации, бонусы или выигрыши…

В мае тенденции к снижению не наблюдается: только за первые 9 дней месяца к чебоксарским полицейским обратились 33 человека, пострадавших от мошеннических схем, ущерб составил 4006198 рублей.