В Вурнарском округе приступили к капремонту дороги

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начаты работы по капитальному ремонту участка автодороги «Вурнары — Убеево — Красноармейское» в Вурнарском муниципальном округе республики.

На сегодняшний день на объекте дорожники уже начали снимать растительный слой грунта с обочин и откосной части. Как сообщили в Минтрансе республики, согласно проекту капитальный ремонт продлится семь месяцев и завершится в сентябре 2024 года. Протяженность ремонтируемого участка составляет порядка 3,7 км.

В связи с тем, что дорогу пересекает газопровод, подрядной организации предстоит выполнить работы и по устройству защитного футляра действующего газопровода. Помимо этого, как сообщают в ведомстве, предстоит отремонтировать семь водопропускных труб, систему водоотведения и водосброса. А также обозначить пешеходные дорожки, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанести разметку.