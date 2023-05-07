В Вурнарском округе приступили к капремонту дороги

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Первая техника уже в деле — пока идут земляные работы. Фото cap.ru

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начаты работы по капитальному ремонту участка автодороги «Вурнары — Убеево — Красноармейское» в Вурнарском муниципальном округе республики.
На сегодняшний день на объекте дорожники уже начали снимать растительный слой грунта с обочин и откосной части. Как сообщили в Минтрансе республики, согласно проекту капитальный ремонт продлится семь месяцев и завершится в сентябре 2024 года. Протяженность ремонтируемого участка составляет порядка 3,7 км.
В связи с тем, что дорогу пересекает газопровод, подрядной организации предстоит выполнить работы и по устройству защитного футляра действующего газопровода. Помимо этого, как сообщают в ведомстве, предстоит отремонтировать семь водопропускных труб, систему водоотведения и водосброса. А также обозначить пешеходные дорожки, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанести разметку.

Опубликовано: 11 мая 2023 г.


Читайте также:

Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.