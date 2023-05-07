ЮРИЙ ЗАЙЦЕВ,

Глава Республики Марий Эл:

«Подписанный с Главой Чувашии Олегом Николаевым план мероприятий по реализации соглашения, заключенного между нашими республиками в рамках Петербургского международного экономического форума, предусматривает взаимодействие по многим направлениям. Это информационные коммуникации, транспорт, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство… Одним из новых направлений является инвестиционная деятельность. В настоящее время Марий Эл реализует в Чувашию мясную и молочную продукцию, лакокрасочные материалы, лесоматериалы, бумагу, картон, моющие средства и многое другое. В числе ввозимых товаров из Чувашии — мука и мучные изделия, строительные материалы, плиты и трубы пластмассовые, строительная и сельскохозяйственная техника и оборудование. Между нашими регионами уже выстроены давние добрососедские отношения, которые необходимо поддерживать и развивать».