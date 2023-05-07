Спортплощадка в Торханах приняла первые старты

При спортшколе имени В.Н. Ярды в деревне Торханы Шумерлинского муниципального округа открылась многофункциональная спортивная площадка, построенная в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы.

В структуру нового спортивного объекта на карте Чувашии вошли футбольное поле с искусственным газоном, зона для воркаута с комплексом уличных тренажеров, универсальная волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков и четыре беговые дорожки.

«В последние годы мы целенаправленно развиваем спортивную инфраструктуру и создаем условия для любителей здорового образа жизни», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Сразу после открытия на спортивной площадке прошли соревнования по легкой атлетике и волейболу. Подробности читайте в следующем номере «СЧ».