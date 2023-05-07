Спортплощадка в Торханах приняла первые старты

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При спортшколе имени В.Н. Ярды в деревне Торханы Шумерлинского муниципального округа открылась многофункциональная спортивная площадка, построенная в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы.
В структуру нового спортивного объекта на карте Чувашии вошли футбольное поле с искусственным газоном, зона для воркаута с комплексом уличных тренажеров, универсальная волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков и четыре беговые дорожки.
«В последние годы мы целенаправленно развиваем спортивную инфраструктуру и создаем условия для любителей здорового образа жизни», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Сразу после открытия на спортивной площадке прошли соревнования по легкой атлетике и волейболу. Подробности читайте в следующем номере «СЧ».

Опубликовано: 11 мая 2023 г.


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