Выросли и доходы, и расходы республиканского бюджета

Выставочное дело — на системную основу

На очередном заседании правительства Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года. Параметры исполнения демонстрируют существенное увеличение и по доходам, и по расходам.

Если в том же прошлогоднем периоде исполнение доходной части консолидированного бюджета составляло 23,5% от плановых годовых назначений, то нынче за квартал — 27,1%. Показатели по расходам — соответственно 16,7% и 20,3%, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Почти аналогичные показатели по республиканскому бюджету. При этом были учтены средства, предусмотренные первым уточнением бюджета. Консолидированный исполнен с профицитом 4,4 млрд рублей, республиканский — 4,8 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета выросли почти на 31%, или на 6 млрд, в том числе собственные — на 1,8 млрд, или на 17%. Министр отметил в качестве нынешней особенности доходной части неравномерность поступления средств, когда большая их часть поступила в казну в последние дни квартала. Почти вдвое выросли поступления налога на прибыль, в то же время есть снижение на 22,3% по НДФЛ и «упрощенке». Это связано с увеличением сумм выплаты налоговых вычетов по имуществу и другим статьям. Но сейчас ситуация по НДФЛ выравнивается, заверил министр. Хороший рост и неналоговых поступлений — на 21,3%. Доходы муниципалитетов выросли на 10%, но по собственным в 16 округах снижение в среднем на 16,3%.

Расходы консолидированного бюджета увеличились на 6,2 млрд рублей, или на 42%, — это очень хороший показатель, подчеркнул Михаил Ноздряков. В том числе на социально-культурную сферу — на 33%. Наиболее существенный рост в образовании — почти на 70%. Сказались ассигнования на модернизацию школьной системы.

Цифра В 12 раз увеличились инвестиционные расходы в республике в первом квартале 2023 года

Если в первом квартале 2022 года инвестрасходы составили 190 млн рублей, то в нынешнем — 2,2 млрд рублей. Значительная часть средств идет на строительство школ, а также на реконструкцию стадиона «Волга» в столице. Министр остановился на эффективности освоения средств главными распорядителями. В лидерах — министерства образования, строительства, здравоохранения, труда. Низкие показатели у Минэкономразвития и Минтранса.

Глава республики нацелил распорядителей на объективную востребованность заложенных в бюджете средств на реализацию своих программ. В кратчайшие сроки следует определить, как их использовать с максимальной отдачей.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил проект постановления о порядке формирования перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке Кабинета министров. Минэкономразвития формирует этот перечень, проводит заседание совета по выставочно-ярмарочной деятельности. После проведения мероприятий проводит оценку их эффективности.

Перечень составляется для формирования положительного имиджа Чувашии в стране и за рубежом как региона, привлекательного для инвестиций и организации бизнеса. В перечень включены различные формы поддержки, в том числе информационная и организационная, финансовая в пределах средств республиканского бюджета, выделенных на организацию и проведение мероприятий.

Олег Николаев порекомендовал уделять должное внимание не только выставочным мероприятиям за пределами Чувашии, но и внутри республики. Таких как, скажем, картофельная выставка…

На заседании утверждены изменения в государственную программу республики «Развитие потенциала государственного управления», касающиеся объемов ее финансирования. Поправки также внесены в госпрограмму «Социальная поддержка граждан» и в ряд других правительственных документов.

Более красочной и насыщенной обещает стать программа празднования Дня республики. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов предложил дополнить ее конными бегами, ягодным фестивалем, слетом добровольцев «Лучшие на селе», открытием фермерского рынка.