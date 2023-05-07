Новый автопробег станет традицией

Накануне Дня Победы в республике впервые прошел автопробег по маршруту «Козловка — мемориал «Строителям безмолвных рубежей».

Колонна украшенных флагами легковых машин во главе с грузовиком-полуторкой взяла старт у Аллеи Славы в городе Козловке. А финишировала на территории мемориала около села Байгулово. На торжественном митинге глава Козловского муниципального округа Алексей Людков отметил, что данный автопробег — это дань уважения и памяти землякам, приближавшим День Победы, и выразил уверенность в том, что патриотическая акция станет традиционной, и с каждым годом в ней будут принимать участие все больше автолюбителей.