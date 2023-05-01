С 10 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей в Чебоксарах и Новочебоксарске

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» напоминает: с 10 мая будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей в Чебоксарах и Новочебоксарске.

В столице Чувашии для удобства горожан проверка трубопроводов будет выполняться в несколько этапов:

от контура котельной завода имени Чапаева в Юго-Западном районе с 10 по 15 мая 2023 года;

от контура Чебоксарской ТЭЦ-2 в Центральном и Новоюжном районе с 16 по 21 мая 2023 года;

от контура районной котельной 4-С в Северо-Западном районе с 16 по 21 мая 2023 года.

В Новочебоксарске – с 10 по 15 мая.

В ходе испытаний давление воды в тепловых сетях последовательно будет повышено до величины, соответствующей требованиям нормативных документов, что позволит выявить дефекты и ослабленные места на трубопроводах для их своевременного устранения.

По окончании испытаний будут выполнены необходимые ремонты.

Во время проведения гидравлических испытаний и последующего ремонта тепловых сетей горячее водоснабжение будет отключено.

Возобновление подачи горячей воды потребителям предусматривается после завершения проверок по исправным участкам тепловых сетей.