Команда Чувашии успешно выступила на соревнованиях по спортивному ориентированию

На мемориале памяти Юрия Лебединского – командира разведывательной роты, участвовавшей в боях за Сталинград во время Великой Отечественной войны, ориентировщики из Чувашии завоевали россыпь наград. Всероссийский турнир по спортивному ориентированию проходил на базе детского лагеря «Журавли» в Нижегородской области.

В последний раз делегация из Чувашии приезжала на соревнования в 2018 году. Тогда на сложной трассе с перепадами высот представители нашей республики выступили не лучшим образом – только одна серебряная медаль. Спустя пять лет ориентировщики из Чувашии значительно улучшили результаты – среди спортсменок 60+ золотую награду выиграла Зинаида Никонорова. В возрастной группе 65+ второе место заняла Тамара Смирнова, а замкнула тройку призеров Вера Николаева. Среди мужчин 65+ «серебро» на счету Вениамина Ландышева.