Госпаблики Ядринского и Яльчикского муниципальных округов Чувашии прошли перезагрузку

Прокачать навыки работы в соцсетях собрались на днях администраторы этих пабликов. В муниципалитетах прошли семинары Центра управления регионом Чувашской Республики, посвященные работе госорганизаций в социальных сетях.
Участники семинара повторили принципы общения с подписчиками, разобрали образцовые и неудачные публикации и потренировались в составлении контент-плана и написании постов. Старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Чувашии Алина Кириллова рассказала, как писать емко и живо, делать качественные иллюстрации и раскрыла администраторам госпабликов свои методы ведения соцсетей.
«Действительно важно взаимодействовать с людьми, выстраивать с ними обратную связь и правильно доносить до жителей информацию. Эффективно выстраивать такую коммуникацию помогают такие семинары», – отметил после окончания встречи глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов.
Сами администраторы официальных страниц назвали семинар «настоящей перезагрузкой» и «погружением в необычный мир социальных сетей».
Напомним, с 1 декабря 2022 года госорганы и их подведомственные учреждения обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях. Грамотно выстраивать эту работу и помогают семинары ЦУР Чувашии.
«Мы уже видим итоги обучения: качество ведения соцсетей улучшается. Надеемся, что и жители это замечают, будут активнее использовать площадки госпабликов для получения оперативной информации, ответов на свои вопросы», – подчеркнула руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.