«Серебряный» дубль на курчатовской земле

Представители Чувашии Роман Минеев и Кирилл Скрябин завоевали серебряные медали первого этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по триатлону, прошедшего в Курчатове (Курская область).

В условиях серьезной конкуренции Роман Минеев занял второе место на этапе Кубка России в группе мужчин. Наш спортсмен прошел тяжелую дистанцию, включающую плавание на 750 м, велогонку на 20 км и бег на 5 км, с результатом 54 минуты 56 секунд, сообщили в Минспорта Чувашии.

А вот Кириллу Скрябину удалось подняться на вторую ступеньку пьедестала почета в рамках всероссийских соревнований в группе юношей 15-17 лет. Свою дистанцию (плавание 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км) представитель Чувашии преодолел за 25 минут 42 секунды.