Республика Марий Эл присоединилась к патриотическому марафону «Рубежи Победы»

В столице региона прошел цикл мероприятий с участием Главы Чувашии Олега Николаева и Главы Марий Эл Юрия Зайцева.

Патриотический марафон в Марий Эл стартовал с проведения научно-практической конференции «Строительство оборонительных рубежей: трудовой подвиг Поволжья». Архивисты, историки, преподаватели высших учебных заведений из разных регионов ПФО поделились результатами собственных исследований о подвиге жителей Поволжья при строительстве оборонительных рубежей.

«Раньше огромный пласт информации о тружениках тыла, о том, как строились рубежи был засекречен – эти объекты считались секретными. Небольшой экскурс в личную историю – мой дед родился в Марий Эл, также бабушка пережила войну здесь. Но когда я спрашивала своего деда, что было на войне, он отвечал: «Это тебе не нужно знать…», – сказала депутат Госдумы Алла Салаева. – Сейчас архивисты работают над восстановлением исторических документов, которые отражают жизнь тружеников тыла».

«Мы активно готовились к масштабному взаимодействию с регионами по проведению марафона «Рубежи победы». Практически в каждом театре есть постановки, посвященные труженикам тыла. Тема оборонительных рубежей важна не только для Чувашии, но и для всех регионов Поволжья. Сейчас нас приняла гостеприимная республика Марий Эл», – подчеркнула министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Основная выставка «Рубежи Победы» в рамках патриотического марафона была представлена в фойе Марийского государственного театра оперы и балета. Благодаря экспонатам люди могли ознакомиться с основными этапами строительства рубежей, рассекреченными архивными документами. Также на сцене театра прошла постановка Чувашского государственного театра оперы и балета «Сурский рубеж».

«Вспоминая страницы истории оборонительных рубежей, которые были мало изучены, мы прикасаемся к мощнейшему источнику энергии, которая обеспечит уверенное движение вперед в различных сферах, – сделал акцент Глава Чувашии Олег Николаев. – Только благодаря сотрудничеству, совместному обсуждению истории и передаче знаний подрастающему поколению мы сможем сохранить память о тружениках тыла. Я уверен, что основываясь на легендарных страницах истории, мы сможем продолжить дело, начатое нашими предками».

«Для нашей республики большая честь принимать патриотический марафон «Рубежи Победы». Я признателен Главе Чувашии Олегу Николаеву за инициативу, которая сплотила наши многонациональные республики, – поблагодарил Глава Марий Эл Юрий Зайцев. – Оборонительные рубежи проходили и через нашу республику. Сохранение исторической памяти – наш общий долг. Мы должны помнить героев Великой Отечественной войны».

Главы обеих регионов также возложили цветы к памятнику «Труженикам тыла» в Парке Победы.