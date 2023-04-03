Волевая победа и «золотые» очки для «Химика-Августа»

Вурнарский «Химик-Август» сыграл заключительный матч первого этапа второй лиги по футболу.

Подопечные Александра Ешкина приехали в гости к команде «Урал-2». С первых минут наши футболисты уверенно вели игру. Однако на 19-й минуте после неудачной срезки от защитника вурнарцев Никиты Верхунова мяч предательски залетел в свои ворота. Игроки «Химика-Августа» не поникли, а только усилили натиск на ворота хозяев. В итоге нападающий нашей дружины Александр Давыденко на 28-й минуте элегантно принял мяч и хлестким ударом отправил мяч в дальний угол ворот, сравняв цифры на табло.

А уже на 64-й минуте главный бомбардир вурнарцев Роман Шалин реализовал пенальти и вывел команду вперед. В оставшееся время футболисты «Химика-Августа» проявили недюжинное терпение, чтобы удержать победный счет. Наши игроки пластались под удары соперника, вовремя отбирали мячи у уральцев.

В итоге — победа вурнарцев со счетом 2:1!