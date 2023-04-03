В Чувашии домушник месяц жил в обворованной им квартире

Летом прошлого года в новоюжном микрорайоне Чебоксар стали массово пропадать велосипеды. Были также зафиксированы кражи из квартир, расположенных на первых этажах.

Судя по всему, домушник действовал спонтанно, без предварительной подготовки, в связи с чем случались «проколы». В доме по Эгерскому бульвару навстречу квартирному вору вышла 15-летняя школьница. Девочка услышала грохот на кухне и застала там незнакомца, который, кажется, столь же не ожидал этой встречи, как и она. Мужчина сказал, что ищет какого-то Евгения и быстренько ретировался к двери. На кухонном полу остался лежать разбитый цветочный горшок, который незваный гость смахнул, влезая в окно. В другом случае, спрыгивая с балкона с чужим телевизором в руках, он попался на глаза соседям потерпевшего…

А потом этот «джентльмен удачи» так обнаглел, что… остался жить в обворованной им квартире. Хозяин был в длительном отъезде, а по возвращении обнаружил не только пропажу ценных вещей, но и следы пребывания посторонних: початую бутылку водки, упаковки от фастфуда, сигаретные «бычки». За месяц квартирования нелегальный жилец вывез микроволновку, инструменты и даже стиральную машину. А еще в связи с тем, что у него было достаточно времени осмотреться, обнаружил хозяйскую заначку — 185 тысяч рублей в кармане висевшей в шкафу куртки.

В качестве лирического отступления добавим, что все это время двери в квартиру практически не закрывались, чем, к слову, воспользовалась и… жилищная управляющая компания. В доме по улице Гастелло производилась плановая замена стояков, в общем, заменили их и в жилище потерпевшего, хотя тот предупредил старшего по дому о своей командировке. Короче говоря, к погрому, устроенному преступником, добавились и последствия бесконтрольной работы сантехников. Реакция жильца на все это безобразие была соответствующей — не зря же говорят: «Чего орешь, как потерпевший?!»

Но вернемся к нашему жулику. Вопиющая наглость, аналогов которой, пожалуй, не было в истории местного уголовного розыска, в итоге и стоила ему свободы. В ходе тщательного осмотра места происшествия эксперт УМВД России по г. Чебоксары капитан полиции Дмитрий Григорьев обнаружил его отпечатки пальцев. «Я обработал дактилоскопическим порошком все то, что прибавилось в квартире за время отсутствия хозяина, и это сработало», — отмечает эксперт. Ранее судимого за кражи 32-летнего чебоксарца задержали.

Обнаруженные «пальчики» удачно дополнили коллекцию, собранную экспертами по другим адресам, где отметился «серийник», и следствию отдела полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары в итоге удалось доказать причастность чебоксарца к девяти эпизодам тайного хищения имущества, в том числе с причинением значительного ущерба. Две из этих краж мужчина совершил вместе со своим 21-летним сообщником, который тоже предстал перед судом. По информации начальника следственного подразделения ОП № 3 капитана юстиции Александра Карпова, сотрудникам полиции удалось изъять часть похищенного имущества — в комиссионных магазинах и у покупателей ворованной техники. Остальной ущерб потерпевшим был возмещен родителями основного фигуранта.

С учетом опасного рецидива Калининский районный суд города Чебоксары отправил его за решетку на 3 года, причем отбывать наказание мужчине придется в колонии строгого режима. Ранее не судимый соучастник получил условное наказание. Приговор еще не вступил в законную силу.