Хмелеуборочный комбайн ждем к августу

Уже в этом году при сборе урожая должны состояться первые заводские испытания нового отечественного хмелеуборочного комбайна, сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

«Проектируют, конструируют и собирают металлоконструкции — одновременно три процесса ведется в «Техмашхолдинге», — написал он.

В отличие от предыдущей модели в новом комбайне предусмотрен вертикальный очес лозы, что повысит производительность и надежность. Кроме того, отечественный агрегат будет обрабатывать всю лозу, тогда как ранее используемые в сельхозорганизациях чешские комбайны начинали очес в метре от нижнего края машины, и остатки приходилось собирать вручную.

«Ждем августа, будет успешный тест — будет серийное производство, в год по 5-10 машин», — закончил Олег Николаев.