График доставки пенсий и пособий

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Доставка пенсий и пособий в мае по традиции скорректирована с учетом праздничных и выходных дней, сообщают в Отделении Социального фонда России по Чувашии.
Средства на выплату единого пособия за апрель, ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также на пособия по уходу за ребенком до полутора лет будут направлены в кредитные организации для зачисления на счета получателей 3 мая.
Теперь о пенсиях. Первый день в графике их выплаты — 4 мая, и деньги для пенсионеров будут перечислены в банки в этот же день. За 7 мая и последующие праздничные дни средства для зачисления на счета получателей будут направлены досрочно — 5 мая. Далее перечисление пенсий будет производиться по обычному графику. А через отделения почтовой связи пенсии и соцвыплаты начнут доставлять с 4 мая по установленному ранее графику.

Опубликовано: 28 апреля 2023 г.


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