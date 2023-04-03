График доставки пенсий и пособий

Доставка пенсий и пособий в мае по традиции скорректирована с учетом праздничных и выходных дней, сообщают в Отделении Социального фонда России по Чувашии.

Средства на выплату единого пособия за апрель, ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, а также на пособия по уходу за ребенком до полутора лет будут направлены в кредитные организации для зачисления на счета получателей 3 мая.

Теперь о пенсиях. Первый день в графике их выплаты — 4 мая, и деньги для пенсионеров будут перечислены в банки в этот же день. За 7 мая и последующие праздничные дни средства для зачисления на счета получателей будут направлены досрочно — 5 мая. Далее перечисление пенсий будет производиться по обычному графику. А через отделения почтовой связи пенсии и соцвыплаты начнут доставлять с 4 мая по установленному ранее графику.