27 апреля – День российского парламентаризма

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!

Этот праздник призван отметить роль, которую парламентаризм играет в жизни страны.

Сегодня законодательная власть решает ключевые задачи, стоящие перед страной и регионами. Совершенствуя нормотворчество, депутаты всех уровней принимают продуманные и выверенные законы, которые отвечают запросам общества.

Залог успешного развития Чувашии, эффективной реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – в продуктивно выстроенной работе органов власти всех уровней.

Задача каждого депутата – отстаивание интересов своих избирателей. Убежден, что продолжая взаимодействовать в формате «расширенного правительства», работая с учетом мнения людей, опираясь на их созидательную инициативу, мы и дальше будем развивать экономику и социальную сферу, создавать комфортные условия для инвестиций в экономику территорий, обеспечим благополучие каждого жителя.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на благо Чувашской Республики и России!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев