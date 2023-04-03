В Чувашии определились с подарком для новорожденных

Самые маленькие жители республики, появившиеся на свет с 1 января 2023 года, как уже сообщала «СЧ», с 1 июня начнут получать подарки. В начале апреля гражданам предложили выбрать, что будет входить в состав комплекта для новорожденных.

В голосовании, которое проводилось в телеграм-канале Главы Чувашии Олега Николаева и на страничке Минтруда республики в соцсетях, участвовали около 3,5 тысячи человек. Напомним, выбрать можно было один из понравившихся вариантов. В первом комплекте предложено детское постельное белье, махровое полотенце с вышивкой и книга «Сказки народов Чувашии» на русском и чувашском языках. Во втором наборе — одеяло и пеленки. В третьем — полотенце с капюшоном, нагрудник и предметы для ухода за младенцем. Более половины респондентов проголосовали за набор с постельным бельем и книгой сказок.

Как рассказали в Минтруда Чувашии, узор на пододеяльнике будет выполнен по всем традициям чувашской национальной вышивки. Предположительно, орнамент включит в себя основные символы и обереги чувашского народа — солнце, согласие, гармонию, истину, доброту, свет. Махровое полотенце с чувашской вышивкой «Сывл?х, чун илем?» станет настоящим оберегом для семьи. Предложенный эскиз вышивки обязательно будет согласован с экспертами, заверили в министерстве. Предметы будут вручаться в коробке-боксе с надписью «Я родился в Чувашии». Когда определится подрядчик, начнется и подготовка комплектов.

Свою помощь в сборах подарков для новорожденных готов оказать Союз женщин Чувашии, который, к слову, был инициатором этой идеи. А подготовить комплектов предстоит немало. Ведь в республике ежегодно рождается свыше 10 тысяч детей. Понятно, что столько вышивальщиц в регионе не сыщешь. Поэтому, по нашему предположению, вышивка на постельном белье для младенцев будет машинная. Наверняка все прояснится после того, как пройдут торги.

Кстати, на днях состав подарка новорожденным презентовали в Чувашском национальном музее, где собрались представительницы Союза женщин, в том числе и будущие мамы, которым скоро предстоит родить.