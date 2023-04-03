В республике открылось региональное отделение Всемирного русского народного собора

Голос Чувашии важен…

С возложения цветов к памятнику Ивану Яковлевичу Яковлеву начался День чувашского языка в республике. В сквере у Национальной библиотеки в Чебоксарах представители органов власти, депутаты, деятели культуры и образования, общественники вспоминали о жизни и трудах великого просветителя, цитировали его «Духовное завещание чувашскому народу». Восхитился содержанием этого бесценного документа и заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель совета директоров компаний «Царьград» Константин Малофеев, приехавший в Чувашию с важной миссией — открыть региональное отделение ВРНС. Столичный гость назвал завещание Ивана Яковлева изумительным по своему содержанию, накалу и глубине.

Напомним, накануне в Москве, после состоявшегося в Госдуме круглого стола, посвященного 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева, Глава Чувашии Олег Николаев встретился с бизнесменом Константином Малофеевым. Во время разговора собеседники договорились об открытии в нашей республике регионального отделения ВРНС. Буквально через три дня учредитель «Царьграда» прибыл в Чебоксары.

«Самое поразительное в этом документе, начинающемся со слов «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» то, что он был написан в 1930 году, в пору безбожной пятилетки, — обратил внимание Константин Малофеев. — В своем духовном завещании Иван Яковлев не побоялся написать, что главное — это вера в Бога, нашего Иисуса Христа, и надо верить в русский народ и Россию. Это было написано тогда, когда церкви рушились, священников арестовывали и расстреливали». По мнению гостя из Москвы, наследие Ивана Яковлевича достойно того, чтобы на федеральном уровне его имя встало в ряд с другим великим его современником — Константином Ушинским, 200-летие которого также отмечается в этом году.

Посетил Малофеев и строящийся в Чебоксарах храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Более того, по словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, который составил визитеру компанию, бизнесмен изъявил искреннее желание помочь в строительстве. Затем гостей встречали в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, где в зале ученого совета состоялось учредительное собрание чувашского отделения Всемирного русского народного собора.

Всемирный русский народный собор создан в мае 1993 года. Как указано на официальном сайте организации, вдохновителем Собора стал митрополит Смоленский и Калининградский, а ныне Глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В президиум и совет входят известные российские политики, общественные деятели, представители науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из других стран.

ВРНС уже имеет свои филиалы во многих регионах страны. К слову, вместе с Чувашией в тот же день региональные отделения открыли и Татарстан, и Мордовия, и Ленинградская область. Почему это так необходимо сейчас — объяснил сам Константин Малофеев. «Мы должны быть вместе не только на фронте, но и в наших мечтах, планах, на пути развития страны», — подчеркнул общественный деятель, назвав ВРНС интеллектуальным центром, который «подготавливает русское будущее». Собор, по его словам, был рожден 30 лет назад, когда страна подверглась серьезным испытаниям, и сегодня, в непростых условиях, он призван вновь сплотить людей. «Отделение в Чебоксарах имеет возможность присоединиться к нашему штабу и привнести свои идеи развития страны», — отметил Малофеев.

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ,

заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель совета директоров компаний «Царьград»: «На юбилейном Соборе в ноябре этого года мы будем говорить о будущем русского народа. Я, разумеется, имею в виду все народы, населяющие Россию, потому что невозможно развивать страну без всего ее многонационального народа. И поэтому нам очень важен голос Чувашии — мы хотим услышать студентов, преподавателей, интеллигенцию и всех мыслителей, родившихся в Чувашии, в том числе и последователей просветителя Ивана Яковлева».

По мнению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия, это благое начинание имеет важное культурно-историческое значение и для самого региона. К слову, идея жила давно, благословение на создание филиала ВРНС еще три года назад дал владыка Варнава. «Уверен, отделение Собора станет полезной площадкой для решения задач, которые особенно остро стоят сейчас перед церковью, государством и обществом», — сказал глава Чувашской митрополии.

В число сопредседателей регионального Собора кроме митрополита вошли председатель Комитета по финансовому рынку Госдумы России Анатолий Аксаков, руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. Присоединиться к членам правления владыка Савватий пригласил и министра культуры республики Светлану Каликову, которая охотно приняла предложение. «Все мы — представители органов власти, церкви, общественных организаций — объединены одной целью: процветанием и развитием нашей республики и страны в целом», — прокомментировала руководитель Минкультуры.

«Несмотря на то, что по роду деятельности я связан с финансами, убежден, что вера, духовность намного крепче и сильнее любых материальных благ. Благодаря этому Собору идеи справедливости, честности будут распространяться и по России, и по всему миру», — поделился мнением и Анатолий Аксаков.

Свидетелями «исторического события», как назвали мероприятие его участники, стали и учащиеся Чувашского госуниверситета. «Одна из ключевых целей Всемирного русского народного собора — содействие культурному, экономическому, социальному развитию русского народа и других народов России», — напомнил студентам ректор ЧувГУ Андрей Александров. А позднее в одной из аудиторий вуза состоялся откровенный разговор с молодежью не только о деятельности ВРНС, но и о прошлом, настоящем и будущем России. Студенты напрямую могли задать интересующие вопросы высоким гостям — Константину Малофееву, Анатолию Аксакову, Светлане Каликовой. Говорили о вере, патриотизме, государственной самостоятельности, традиционных ценностях, о том, нужен ли безопасный интернет, и многом другом.

«Очень важно сейчас объединиться, понимать, что мы живем в условиях войны, что она реально идет и не закончится завтра, что это не шутки, и люди погибают. Поэтому где бы вы ни находились, в интернете, социальных сетях, когда вы играете онлайн или общаетесь, каждый из вас должен быть патриотом», — напутствовал молодежь Константин Малофеев и советовал никогда не изменять своей мечте.

КСТАТИ

Открытие в Чувашии регионального отделения Всемирного русского народного собора прокомментировал и Глава республики, который в тот момент находился в командировке в Узбекистане. «Уверен, учреждение в Чувашии филиала ВРНС станет важнейшим шагом к дальнейшему обогащению духовной жизни, приумножению духовных ценностей, укреплению межрегиональных культурных связей, общественного мира и согласия в нашем регионе», — написал Олег Николаев в телеграм-канале.