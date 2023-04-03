В Чебоксарах пенсионеры брали деньги в кредит, чтобы затем «подарить» их аферистам

Пресс-служба МВД России рассказала о том, как в Чебоксарах полицейские пресекли серию мошенничеств в сфере кредитования.

Жертвами мошенников стали как минимум 70 человек — именно столько заявлений поступило от потерпевших в отделы полиции. Люди сообщали, что поверили аферистам, которые предлагали оказать помощь в получении займов под низкие проценты или в улучшении кредитной истории.

«Рекламные объявления злоумышленники размещали в подъездах жилых домов и на остановках общественного транспорта, — сообщила в телеграм-канале МВД РФ официальный представитель ведомства России Ирина Волк. — В офисах работники компании заявляли, что кредиты выдают банки-партнеры по их рекомендации. Гражданам предлагали заполнить анкету, подписать согласие на обработку персональных данных и договор, который, как правило, люди преклонного возраста не читали. Затем их отвозили в банк, где оформлялись кредиты. При этом по указанию кураторов пенсионеры были вынуждены рассказывать сотрудникам банков выдуманные истории о целях займа и о своем финансовом положении. В дальнейшем клиенты возвращались в офис и передавали аферистам до 70% от полученного займа».

Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Чебоксары задержали шестерых подозреваемых в столице Чувашии и Кирове. Ими оказались супруги, проживающие в Кировской области, их знакомые из Пермского края и двое жителей Чебоксар. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его супруга на время следствия будет находиться под домашним арестом. Остальные участники группы — под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, предварительное расследование продолжается.