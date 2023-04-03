Чувашию озарило полярное сияние

В минувшее воскресенье в одиннадцатом часу вечера многие жители Чувашии наблюдали редкое для наших широт явление — полярное сияние.

«Выехали вечером за город, чтобы посмотреть на звезды, и увидели над горизонтом непонятное свечение. На несколько минут часть неба окрасилась в неяркие зеленые, розовые и фиолетовые цвета. Казалось, свет гуляет волнами», — рассказали «СЧ» наши чебоксарские читатели, ставшие свидетелями ночных иллюминаций.

Радужные переливы в небе видели также в Москве, Мордовии, Татарстане, в Ульяновской и Калужской областях. Как сообщают в центре погоды ФОБОС, причина сияний — в сильной магнитной буре.

Кстати, в предыдущий раз такое явление в нашем регионе было замечено в декабре прошлого года.

Фото Александры Никитиной: