Малыши нарисуют цветы, школьники — птиц

Взять в руки карандаши, кисти и краски и поучаствовать в творческом конкурсе предложили ребятам из детсадов и школ в Чебоксарской детской художественной школе № 6 имени Акцыновых.

Республиканский конкурс детского изобразительного творчества проводится в рамках Года счастливого детства. Рассчитан он на детвору от 5 до 9 лет. Причем у каждого возраста своя тема. От самых маленьких, пятилетних художников ждут рисунки на тему «Цветочная фантазия», ребятам годом постарше надо будет изобразить мир сказочных насекомых. Своих любимых животных нарисуют те, кому исполнилось семь лет, восьмилетним творцам предложена тема «Подводный мир», а девятилетним — «Пернатые друзья».

Чем рисовать юные художники решат сами. Главное для них — не прибегать к помощи взрослых и не копировать рисунки в интернете. А когда работа уже готова, надо загрузить ее снимок в фотоальбом на странице художественной школы ВКонтакте.

Рисунки на конкурс «Мир детства» принимаются с начала этой недели и до 10 мая. Положение о конкурсе можно найти на сайте ЧДХШ № 6 имени Акцыновых.