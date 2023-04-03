В девяти микрорайонах Чебоксар мобильный интернет стал на треть быстрее

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске новых базовых станций в столице Чувашии, в результате чего для сорока тысяч чебоксарцев скорость мобильного интернета выросла на треть.

Специалисты компании установили новое телеком-оборудование в спальных микрорайонах города:

в «Волжском-2»,

«Волжском-3»,

«Новой Будайке»,

«Ясной поляне»,

«Солнечном»,

на юго-западе за ДК «Салют»,

в микрорайоне на Гладкова,

на Восточном и Чапаевском поселках.

Благодаря проведенным техническим работам увеличилась ёмкость канала LTE, что позволило «прокачать» скорости мобильного интернета. Теперь даже в часы пиковой нагрузки на сеть жители этих микрорайонов могут комфортно загружать тяжелый контент, пользоваться мобильными приложениями, проводить видеоконференции.

Мы видим, как в столице Чувашии растут новые спальные микрорайоны и расширяются старые. Решение о запуске нового оборудования мы принимаем на основе результатов анализа Big Data. Использование агрегированных больших массивов данных помогает определить, где больше нагрузка и наблюдается рост data-трафика. Это позволяет нам развивать сеть именно там, где есть в этом необходимость, чтобы обеспечить постоянно увеличивающиеся цифровые потребности чебоксарцев», – рассказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

В зону модернизации сети попали улицы Ермолаева, Новоилларионовская, Соколова, Агакова, Юрьева, Игнатьева, Строителей, Гладкова, Кочетова, Рождественского, Чапаева, Байдула, Мате Залка, Эльменя, Чернышевского, Восточная, Беспалова, Радищева, Тенистая, Первомайская, Бутякова и бульвар Солнечный.