Майнинг-ферма в Чувашии потребляла электроэнергию как целая деревня

Осенью 2019 года житель Чебоксар как частное лицо приобрел в Караклинском сельском поселении Канашского района Чувашии два земельных участка общей площадью две с половиной тысячи квадратных метров, обнес их высоким забором, поставил на территории большой металлический контейнер, подвел электричество. Внешне на участке ничего особо не происходило, но с этого времени потребление электричества в деревне заметно увеличилось. Причем сам новый землевладелец в Караклах появлялся не часто. За порядком на частной территории, оснащенной несколькими камерами видеонаблюдения, следил специально нанятый помощник из Канаша. Не посвящая в подробности, хозяин поручил ему периодически приезжать на участок, чтобы проверять работу установленного в контейнере компьютерного оборудования и снимать показания счетчиков электропотребления.

Счета чебоксарец оплачивал сам, и оплачивал исправно — правда (отметим важную в этом деле деталь), по тарифам для обычных граждан. Даже по этим щадящим расценкам платежи в его расчетках доходили до ста тысяч рублей в месяц, однако городского жителя это не смущало. Через полгода на участке появился второй контейнер с аналогичным оборудованием. Теперь здесь расходовалось почти столько же электроэнергии, что и во всей деревне Караклы вместе взятой. Горожанин явно избегал публичности, но вызывал все больше любопытства у сельчан. И, как оказалось, не у них одних…

В режиме «24/7»

По договорам, заключенным 44-летним мужчиной с энергосбытовой компанией, электричество подавалось к двум жилым домам, расположенным на принадлежащих ему участках. Максимальная мощность энергопринимающих устройств не должна превышать 15 кВт и предназначена исключительно для бытовых нужд. Чтобы продолжать пользоваться такими же льготными расценками, как физическое лицо, не вызывая подозрений, собственник размежевал каждый из участков еще на три, получив и на них индивидуальные кадастровые номера.

После этой процедуры он попросил обеспечить электричеством уже не два, а шесть своих жилых домов. Хотя на самом деле на территории были все те же напичканные электроникой контейнеры, которые и пожирали электроэнергию в режиме 24/7 отнюдь не в бытовых масштабах. Для отвода глаз хозяин установил возле контейнеров печь для плавки металла, но отвести от себя подозрения ему уже не удалось…

РОМАН ЕФИМОВ,

член Общественного совета при МВД по Чувашской Республике, эксперт рабочей группы по вопросам законодательного регулирования криптовалюты при Госдуме РФ: «Правовой статус майнинга в нашей стране до сих пор до конца не отрегулирован. С трудностями сталкиваются как организации, так и предприниматели, которые в настоящее время официально занимаются этим бизнесом в Российской Федерации. Чтобы полностью перевести данную сферу деятельности в правовое поле, отрегулировать статус физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, устранить имеющиеся пробелы в законодательстве, в нашей рабочей группе при Государственной Думе идет обсуждение и доработка соответствующего законопроекта. Свои предложения вносят эксперты в указанной области».

Представители энергосбытовой компании все настойчивее просили клиента обеспечить доступ на участки. Для обращения в Арбитражный суд Чувашской Республики они обследовали территорию с помощью тепловизора и зафиксировали повышенный температурный фон на поверхностях контейнеров и в области вентиляционных решеток. Не остался незамеченным и проходящий здесь оптико-волоконный провод для увеличения скорости потока интернета.

Даже не заглядывая внутрь контейнеров можно было понять, что чебоксарец открыл в деревне довольно мощную майнинг ферму для «разведения» криптовалюты. С бытовыми нуждами простых сельчан подобная деятельность явно не вязалась. Следующий визит на «ферму» работники Канашского межрайонного отделения Чувашской энергосбытовой компании нанесли уже в сопровождении сотрудников регионального управления ФСБ и следователей МВД по Чувашии — с постановлением о проведении обыска.

Жадность «майнера» сгубила…

При осмотре контейнеров с оборудованием стало понятно, почему энергопотребление у этого «домовладельца» в десятки раз превышало лимит обычного потребителя. Криптовалюту для чувашского «майнера» добывали свыше 300 видеокарт, а также порядка 40 так называемых «асиков» — блочных аппаратов, состоящих из микросхем для проведения вычислений, оперативной памяти и систем охлаждения.

Надо признать, бывший специалист в сфере страхования не только быстро освоил тонкости майнинга, но и сумел обрасти нужными связями в этой сфере, чтобы встроиться в общую цепочку — блокчейн. Правда, он наотрез отказался сообщить правоохранителям размеры своего криптодохода, посоветовав «не считать деньги в чужом кошельке».

Оценить масштабы «производства» помог признанный специалист в сфере майнинга, которого старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД по Чувашской Республике Надежда Кузнецова привлекла в качестве эксперта при расследовании этого уголовного дела. Одна видеокарта приносила «фермеру» до пяти долларов в сутки, а каждый «асик» — до двадцати «баксов». По самым скромным подсчетам, расходы на электроэнергию в майнинг-бизнесе на тот период составляли не более 10% от суммы полученной прибыли.

Выходит, наш фигурант просто пожадничал и решил заработать еще больше, воспользовавшись льготным тарифом. Жадность «майнера» и сгубила: следственной частью Следственного управления МВД по Чувашии ему было предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Подсчитано, что своими умышленными действиями обвиняемый нанес Чувашской энергосбытовой компании ущерб в сумме свыше шести с половиной миллионов рублей.

Есть дело!

Житель Чебоксар настаивает на своей невиновности. Да, он судится в Абритражном суде Чувашской Республике с энергосбытовой компанией и уже возместил около 200 тысяч рублей по одному из исков. Видимо, рассчитывал, что дело этим и ограничится, не подозревая о том, что компания намерена взыскать с него всю недоплаченную из-за обмана сумму. Недооценил и масштабы работы, проведенной оперативниками ФСБ и следователем МВД по Чувашии.

Подполковник юстиции Надежда Кузнецова заставила «майнера» понервничать на допросах, загоняя в угол тщательно продуманными и составленными со знанием дела вопросами. Это сейчас она может проконсультировать и консультирует коллег из других регионов, где расследуются аналогичные уголовные дела, а в начале расследования ее материал был первым и единственным в практике по всей России. Поэтому опираться старший следователь по особо важным делам могла лишь на свой опыт и интуицию. Только на составление обвинительного заключения, отмечает Надежда Валерьевна, у нее ушло два месяца. В качестве мер для обеспечения возмещения ущерба по ее ходатайству на недвижимость, а также «Лэнд Крузер» и катер обвиняемого судом был наложен арест. Материалы дела направлены в Канашский районный суд Чувашии.