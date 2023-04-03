В Чувашии семьи с шестью и более детьми в 2023 году получат сертификаты на жилье

Многодетным семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, теперь будет предоставляться единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилья. Соответствующие изменения внесены Главой Чувашии в Указ «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике».

О новой мере поддержки Олег Николаев заявлял на прошедшей в феврале пресс-конференции. Напомнив о том, что 2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства, он сообщил: «Мы в 2021 году обеспечили жильем все семьи с восемью и более детьми, в прошлом году обеспечили все семьи с семью и более детьми. В этом году рассматриваем возможность аналогичным образом добиться ликвидации очереди для семей с шестью и более детьми. Некоторые семьи я знаю лично. Именно жилье является основополагающим фактором для того, чтобы создать комфортные условия для жизни и развития детей. В этом направлении мы целенаправленно двигаемся».

По данным органов местного самоуправления, в настоящее время на учете в качестве нуждающихся состоят 58 многодетных семей, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей.

«В рамках реализации мер по улучшению жилищных условий семей с шестью и более детьми в республиканском бюджете в 2023 году предусмотрено более 333,5 миллиона рублей. Данной категории граждан будут выданы сертификаты о праве на единовременную выплату на приобретение жилья», — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

Юрий Александров