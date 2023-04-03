ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии:

«Врачебные бригады сельских больниц смогут чаще выезжать на неотложные вызовы, вакцинацию, диспансеризацию, даже в самые отдаленные деревни и села. На прошлой неделе в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Чувашию доставили 28 новых автомобилей. Все они уже распределены по центральным районным больницам республики.

Последние годы автопарки медицинских организаций обновляются с особой периодичностью. Например, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году Чувашия получила 44 легковых автомобиля, в 2022 году — 48. В нынешнем году медицинские организации должны получить еще 14 машин».