Мечта, ставшая реальностью

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Чувашия — это космос. Продолжим взятый курс на сохранение великого наследия наших именитых космонавтов», — написал в своем телеграм-канале Олег Николаев по случаю празднования Дня космонавтики. Фото Максима Васильева

Сегодня вся страна отмечала День космонавтики. А для нашей республики это не просто большой праздник, но и хорошая возможность отдать дань уважения легендарному земляку — Андрияну Николаеву, первому космонавту из Чувашии.

Точка притяжения

 

…Космическое настроение охватывает сразу, как только въезжаешь в село Шоршелы Мариинско-Посадского муниципального округа. Это место неразрывно связано не только с историей нашей республики, но и страны в целом. Все знают, что здесь родился Андриян Николаев — дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, космонавт. Поэтому празднование Дня космонавтики в Шоршелах начали с возложения цветов прославленному летчику-космонавту.

 

Сам праздничный митинг традиционно прошел у Мемориального комплекса А.Г. Николаева, где собрались не только местные жители, но и гости со всей республики. Было много детей. Оно и неудивительно — уже давно музейный комплекс, как центр памяти о человеке, который вошел в первую тройку советских покорителей космоса, собирает вокруг себя и взрослых, и юных любителей космонавтики. В свое время, равняясь на Андрияна Николаева, многие чувашские мальчишки мечтали о своих высотах и, повзрослев, связали свою жизнь если не с космосом, то с авиацией точно.
Вот и Глава республики Олег Николаев, поздравляя жителей Чувашии с Днем космонавтики признался, что, будучи ребенком, отвечая на вопрос взрослых «Кем ты хочешь стать?», уверенно говорил — космонавтом.
Но, конечно же, в этот день в Шоршелах вспоминали и Юрия Гагарина, человека, который первым на планете совершил полет в космос 12 апреля 1961 года. Говоря об этом грандиозном событии, Олег Николаев подчеркнул, что с того дня Россия держит пальму первенства в сфере космических технологий. «Факты на страницах истории говорят о том, что наша страна в вопросах космической отрасли имеет неоспоримое первенство», — в частности, отметил Глава республики.

«Мальчик из Шоршел»

 

В продолжение праздника в местном Доме культуры состоялась презентация короткометражного художественного фильма «Мальчик из Шоршел». Фильм основан на документальном материале и воспоминаниях Андрияна Николаева, по мотивам рассказов народного писателя Чувашии Юхма Мишши.
«Нам очень хотелось показать, что Андриян Николаев был простым мальчиком, который смог достичь невероятных высот. Прочитав множество документальных материалов и воспоминаний, мы поняли, что он очень любил трудиться и никогда не забывал свою малую родину», — сказала перед показом фильма автор проекта, режиссер и сценарист Елена Еделеева.
История космонавта Николаева — история во многом о том, что в жизни возможно все. По мнению Главы республики, кинокартина может дать дополнительную мотивацию молодому поколению, идущему к своим целям: «Андриян Николаев всегда находил в себе мужество преодолевать трудности, боль и идти снова и снова к своей мечте. Благодаря чему он достиг космических высот и, можно сказать, писал историю мировой космонавтики с первых страниц. Это лишнее доказательство того, что представители чувашского народа неразрывно связаны с теми процессами, которые происходят в стране и мире».
Как и в любой праздник, в День космонавтики тоже можно дарить подарки. Поэтому Олег Николаев передал директору Мемориального комплекса Александру Тукмакову интересный экспонат — куклу Аленку. Это точная копия куклы, которую в свое время брал в полет Андриян Николаев.
А было это так. В августе 1962 года конструктор Сергей Королев пригласил своего бывшего соратника по группе изучения реактивного движения Леонида Корнеева понаблюдать за пусками ракет с космическими кораблями «Восток-3» и «Восток-4». Узнав о поездке, дочь Леонида Корнеева Марьяна попросила его передать игрушку-матрешку на удачу космонавту, который первым полетит в групповом полете. Так игрушка оказалась у космонавта Андрияна Николаева. Все время полета она находилась в кармане его скафандра и стала первой куклой, побывавшей в космосе.
Для Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева была изготовлена копия куклы-матрешки в чувашском наряде. В свой космический полет эта Аленка отправилась с космодрома Байконур 24 февраля 2023 года на транспортно-пилотируемом космическом корабле «Союз МС-23». Через месяц кукла вернулась на землю. И теперь в шоршелском Музее космонавтики планируется открытие новой выставки, которая будет рассказывать посетителям историю о первой космической кукле, кукле-матрешке Аленке. «Какая маленькая кукла, а какая большая история», — сказал по этому поводу руководитель музейного комплекса.

Кстати

В Шоршелах скоро появится планетарий. «На сегодняшний день проектно-сметная документация на завершающей стадии. С появлением планетария Мемориальный комплекс должен превратиться и в музейный, и в образовательный и культурный центр, который будет охватывать и сферу туризма, он будет интересен не только жителям республики, но и нашим гостям», — прокомментировал строительство планетария Глава республики Олег Николаев.

Между тем

Также в День космонавтики Глава Чувашии, члены правительства, депутаты, жители Чебоксар возложили цветы к памятникам летчикам-космонавтам Юрию Гагарину и Андрияну Николаеву в столице республики. Олег Николаев подчеркнул, что невозможно не гордиться тем, что первый человек, побывавший в космосе, — из Советского Союза, Юрий Гагарин. «Если посмотреть на это событие в контексте сегодняшнего времени, его полет в космос — это отражение технологического суверенитета в то время. Ведь Сергей Королев со своей командой создали космические технологии, которые доказали всему миру, что человек может полететь в космос», — отметил Глава республики.

Константин Романов
Опубликовано: 12 апреля 2023 г.


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