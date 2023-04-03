Команда «Химик-Август» обыграла «Торпедо Миасс» со счетом 1:0

Без феерии, но с очками в копилке

Вот и закончился долгий и томительный зимний перерыв для игроков «Химика-Августа». Вурнарский коллектив в родных стенах сыграл матч 19-го тура второй лиги по футболу. В гости к подопечным Александра Ешкина приехал клуб «Торпедо Миасс» из Челябинской области. Примечательно, что предыдущие две встречи между соперниками в нынешнем сезоне (по одной в чемпионате и кубке страны) завершались победой вурнарцев.

Ровно пять месяцев наша дружина не играла официальных встреч. Подопечные Александра Ешкина отдыхали и набирались сил. А уже с начала февраля стартовала подготовка ко второй части сезона. За время предсезонки вурнарцы успели потренироваться в Чебоксарах, с переменным успехом участвовали в турнире на призы Федерации футбола республики Татарстан в Казани. Основной этап подготовки наш клуб провел в Крымске (Краснодарский край). За время сборов «Химик-Август» сыграл множество товарищеских игр, в которых результат не стоял во главе угла. Главное — это отработка командных взаимодействий и адаптация новичков в коллективе.

После месячного сбора последние правки в слаженный механизм тренерский штаб команды вносил на родной базе в Вурнарах. Болельщики очень ждали возвращения команды после перерыва.

В дебюте встречи вурнарцы в полной мере оправдали ожидания публики. Футболисты, выполняя указания наставника, прессинговали соперника на каждом участке поля. «Химики» давили— давили, раскачивали— раскачивали, и нашли-таки брешь в обороне гостей — после классной дальней передачи в штрафную площадь форвард «Химика-Августа» Никита Ярославкин технично принял мяч и вторым касанием отправил снаряд в сетку ворот! В дальнейшем первый тайм не изобиловал интересными моментами — свисток на перерыв прозвучал при счете 1:0.

После 15-минутного отдыха наставник вурнарцев Александр Ешкин освежил игру тройной заменой. Несмотря на то, что наша команда перешла к оборонительной модели, самые опасные моменты происходили у ворот гостей. Футболисты «Химика-Августа» не смогли реализовать два стопроцентных момента во второй части игры. К счастью, спортивная пословица «Не забиваешь ты — забивают тебе» на сей раз не сработала, матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу вурнарцев.