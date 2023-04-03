От монитора — на автодром

В Чувашском государственном университете подписано соглашение о создании волонтерского центра для подготовки и проведения мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Эти соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта следующего года.

«Игры Будущего» соберут около 2 тысяч поклонников фиджитал-спорта, который сочетает в себе классический спорт и киберспорт. Фиджитал-игры — это и спортивное состязание, и яркое шоу. Участники их сначала соревнуются перед монитором компьютера, а затем — на футбольном поле, ринге или автодроме.

Попасть в список волонтерских центров «Игр Будущего» было не так-то просто. Сначала шел строгий конкурсный отбор, из 89 заявок экспертная комиссия выбрала 30. В итоге волонтерские центры появятся в 26 регионах страны — от Владивостока до Калининграда и Севастополя. А самое первое соглашение о создании такого центра было подписано в Чувашии.

Важный документ скрепили подписями руководитель управления по работе с волонтерами АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Айрат Мубаракшин, министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров и ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. На подписании было отмечено, что волонтерская программа турнира «Игры Будущего» разработана и утверждена Минспорта и Минобрнауки России и Росмолодежью. В задачи центра университета будет входить отбор и подготовка волонтеров, разработка информационно-ознакомительной базы, продвижение концепции международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

«Все новое начинать непросто, поэтому в Чувашии будет создана федерация этого вида спорта, а университет возьмет на себя проведение ряда мероприятий для развития и продвижения в республике фиджитал-спорта. Тем более что у нас создан киберклуб, который активно заработал в прошлом году, — сообщил ректор ЧГУ Андрей Александров. — Со своей стороны вуз старается делать все возможное, чтобы развить киберспорт, привлечь в него как можно больше ребят. Несмотря на массу критики, киберспорт формирует такие компетенции, как умение работать в команде, скорость реакции. А они в любой деятельности очень полезны». «Фиджитал-спорт только начинает входить в нашу обыденную жизнь, — сказал, обращаясь к участникам волонтерского движения университета, Айрат Мубаракшин. — Регион и вуз дают огромную палитру возможностей для вашего личностного развития. Теперь появилась еще одна великолепная возможность — участвовать в инновационном проекте на стыке информационных технологий и спорта. И я уверен, это событие станет яркой страницей в вашей жизни».