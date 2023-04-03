В Моргаушском округе выясняют причины схода грунта на территории школы

Овраг показал свой нрав

Весна дала свою оценку качеству выполненных строительных работ в Моргаушском муниципальном округе. В прошлый четверг на территории Кашмашской школы обвалился насыпной грунт, который унес в овраг часть асфальтовой дороги и школьного ограждения. Причину произошедшего сейчас выясняют в районной прокуратуре.

Земля «поплыла» в дальнем углу школьного двора — как раз там, где находятся разворотная площадка и объекты инженерной инфраструктуры и энергетики. К счастью, ни столбы линий электропередачи, ни трансформаторная подстанция, ни газовая котельная не пострадали, однако линия обрушения прошла в непосредственной близости от одного из резервуаров локальных очистных сооружений, обнажив его бетонное основание. Место сразу же огородили сигнальной лентой, а сотрудники Кашмашской школы, как сообщили «СЧ» в Минобразования Чувашии, ежедневно проводят мониторинг движения грунта. Отмечается, что процесс остановился и новых обвалов искусственной насыпи, возведенной, к слову, по большей части из песка, нет.

На скорейшее проведение работ по укреплению ненадежного грунта обратил внимание местных властей прокурор Моргаушского района Алексей Галахов, который сразу же выехал на место, как только стало известно об обрушении. Указал он и на то, что образовавшийся «овраг» подступил вплотную к важным инженерным объектам, отвечающим за жизнеобеспечение учебного заведения. По информации прокуратуры Чувашии, прокуратура района начала проверку с привлечением специалистов — будут установлены подробные причины произошедшего. А с учетом того, что школа новая (учебное заведение достроили в конце 2021 года, а в январе прошлого года школьники впервые сели здесь за парты) дадут оценку и действиям подрядчика ООО «Модуль». Если нарушения обнаружат, в отношении него будут приняты меры прокурорского реагирования.

Администрация Моргаушского муниципального округа уже проводит строительную экспертизу установления причин обрушения насыпи под хозблоком на территории школы. О сроках проведения работ по укреплению склона пока говорить рано — нужно дождаться не только результатов экспертизы, но и благоприятных погодных условий. Пока земля не просохнет, строительная техника подрядчика не сможет подобраться к пострадавшему участку.

Тем временем вчера в школе возобновились уроки после весенних каникул. Администрация Моргаушского муниципального округа в своем телеграм-канале заверила, что инцидент образовательному процессу не мешает.

Как сообщил директор Моргаушской школы Николай Смирнов, учебным корпусом которой является школа в Кашмашах, со школьниками проводят беседы о безопасном поведении на территории учебного заведения.

КСТАТИ

Искусственную насыпь возвели на месте довольно глубокого оврага. Здание школы находится на ровном участке и угрозы его «сползания» в овраг нет.