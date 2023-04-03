Пенсионерке из Козловки пришлось выехать в Татарстан и Марий Эл, чтобы перевести мошенникам 900 тысяч

После странного телефонного звонка 74-летняя пенсионерка из Козловки быстро собралась и, не сказав никому ни слова, ушла из дома. И несколько часов спустя от нее не было никаких известий, на звонки близких женщина не отвечала.

Встревоженный супруг обратился в полицию. К тому же в день своего исчезновения бывший педагог сняла со счета все сбережения — более 900 тысяч рублей. Банковским работникам она пояснила, что деньги понадобились сыну, но родственникам об этих неотложных нуждах ничего не было известно.

Объяснение всему этому нашлось после того, как полицейские разыскали пропавшую без вести горожанку. Все это время она была на связи с мошенниками, которые по телефону сообщили ей о том, что ее накопления под угрозой. Пенсионерка бросилась срочно спасать свои деньги, держа подробности «задания» в секрете — такое условие поставили «сотрудники правоохранительных органов и банка».

В ходе выполнения секретного задания новоиспеченный агент столкнулся с множеством трудностей. В родном городе осуществить переводы на «безопасные счета» пенсионерке не удалось: кредитное учреждение блокировало подозрительные операции. На такси местная жительница съездила в Зеленодольск Республики Татарстан, где история повторилась. Измученная козловчанка в сердцах заявила телефонным кураторам, что возвращается домой, но те сумели убедить «довести важное дело до конца».

Избавиться от сбережений несколькими переводами потерпевшей удалось только в городе Волжске Марий Эл, куда она добралась опять же на такси.

Очнулась пожилая дама только в отделении полиции своего города, где объясняла настоящим сотрудникам полиции подробности своих злоключений. По факту мошенничества в ОМВД России по Козловскому району возбуждено уголовное дело.